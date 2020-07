Arisa ammette, pentita, il ritocchino al viso: “Non lo farei più” (Di sabato 25 luglio 2020) Un ritocchino al viso di cui però se n’è pentita. Arisa ha ammesso di aver ceduto alle punturine per rendere le labbra più carnose. La 37enne ha spiegato di aver fatto il ritocchino per ingrandire le labbra ma di essersene poi pentita. La cantante, prima di diventare una delle voci più apprezzate della musica italiana … L'articolo Arisa ammette, pentita, il ritocchino al viso: “Non lo farei più” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

zazoomblog : Arisa e il ritocchino al viso lo ammette ma è pentita (Foto) - #Arisa #ritocchino #ammette #pentita - infoitcultura : Arisa ammette il ritocchino estetico al viso ecco cosa ha rifatto - infoitcultura : Arisa ammette il ritocchino alle labbra: “Tornassi indietro non lo farei più” -

Ultime Notizie dalla rete : Arisa ammette

Se potesse tornare indietro Arisa non rifarebbe più quel ritocchino al viso a cui ha ceduto. Dalle foto della cantante vi siete accorti quale parte del viso ha ritoccato? Arisa ha fatto delle punturin ...La cantante Arisa ammette di aver fatto un ritocchino alle labbra. E di essersene subito pentita. La cantante ha raccontato di aver ceduto alle punturine per rendere le labbra più carnose. Come ricord ...