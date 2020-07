Area 51, nuovo mistero: la scomparsa di un hangar gigante (Di sabato 25 luglio 2020) Nuove fotografie dell’Area 51, la base militare top-secret nel deserto del Nevada mostrano la scomparsa di un hangar gigante precedentemente presente. La base militare top-secret nel deserto del Nevada, ovvero Area 51, è davvero il luogo dei misteri. Rare sono le foto che la immortalano, tanti sono i segreti che si celano. Bernie Sanders, candidato … Leggi su viagginews

Natalia76713566 : @ngiocoli @ricpuglisi Orco cane!!! Adesso deve creare un nuovo software!!! Ancora lavoro, dopo aver creato quello p… - ReefCheckItalia : Marche, nasce il nuovo Comitato per l’Area Marina Protetta del Conero - RollingStoneita : In attesa della ripartenza della musica dal vivo, @ARTEita ha pubblicato un concerto inedito di una delle voci più… - ukeusui : Buongiorno dopo SETTIMANE ad aspettare un nuovo villager che GIUSTAMENTE NON ARRIVAVA PERCHÉ NON AVEVO COSTRUITO L’… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Milazzo. L’Area Marina Protetta ospita l’apneista record mondiale Gianluca Genoni) è stato pubb… -

Ultime Notizie dalla rete : Area nuovo Ecco la nuova area dell'ex Aura, il progetto in esclusiva Il Nerviese Nuovo asfalto in via Casilina; lunedì mattina partono i lavori

Da lunedì inizieranno gli annunciati lavori in via Casilina, rimandati nei mesi scorsi per l'emergenza Covid-19. Verrà interamente riasfaltata la carreggiata e il tratto verrà chiuso al traffico in or ...

All’ombra del giardino Dany

L’area verde, situata tra via Mattè Trucco e via Luigi Gastinelli, curata dai familiari e dagli amici del giovane che hanno sfalciato l’erba, piantato alberi e acquistato alcune panchine grazie ad una ...

Da lunedì inizieranno gli annunciati lavori in via Casilina, rimandati nei mesi scorsi per l'emergenza Covid-19. Verrà interamente riasfaltata la carreggiata e il tratto verrà chiuso al traffico in or ...L’area verde, situata tra via Mattè Trucco e via Luigi Gastinelli, curata dai familiari e dagli amici del giovane che hanno sfalciato l’erba, piantato alberi e acquistato alcune panchine grazie ad una ...