Ardea. Scarico di liquami dal canale al mare: villeggianti preoccupati, ma il sindaco rassicura ‘Sono solo alghe’ (Di sabato 25 luglio 2020) Un’improvvisa “ondata” di colore marrone, piena di sostanze indefinite di colore verde scuro e nere, ha attraversato il canale dei Biffi, a Tor San Lorenzo di Ardea, preoccupando i bagnanti, che hanno ripreso la scena. “Questo poco fa, alle ore 11 mentre la gente fa il bagno ignara con i bambini, il piccolo canale dei Biffi, in via dei Biffi, Tor San Lorenzo, tra lo stabilimento Venere in Bikini e il villaggio Vela Bianca – scrive su Facebook l’utente che ha filmato le immagini che vi mostriamo – Riversati liquami maleodoranti: l’acqua che stamane era bellissima, ora è diventata verde e puzza, mentre la melma è a riva. Uno scempio da anni e nessuno ci aiuta. Abbiamo chiamato tutti: Comune, vigili, Capitaneria di Porto, Striscia la notizia, segnalazioni a sos ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Ardea. Scarico di liquami dal canale al mare: villeggianti preoccupati, ma il sindaco rassicura ‘Sono solo alghe’ -

Ultime Notizie dalla rete : Ardea Scarico Ardea. Scarico di liquami dal canale al mare: villeggianti preoccupati, ma il sindaco rassicura ‘Sono solo alghe’ Il Corriere della Città