Ardea, l’ex casa di riposo Domus Santa Rita potrebbe diventare un centro di accoglienza per immigrati: l’allarme del consigliere Marcucci (Di sabato 25 luglio 2020) “Speriamo di non trovarci ancora una volta di fronte ad un nuovo attentato alla cittadinanza di Ardea per l’inerzia del sindaco Mario Savarese e di tutta la maggioranza pentastellata. La “buona nuova” di questo periodo, già avverso a tutta la popolazione per motivi oramai noti a tutti, sarebbe quella dell’eventuale decisione di trasferire un copioso gruppo di immigrati nella Domus Santa Rita, trasformando la struttura ricettiva – fino ad ora adibita a casa di riposo – in un improvvisato e certamente poco adatto centro di accoglienza”. A parlare è il consigliere di opposizione Franco Marcucci, che poi entra nel dettaglio. “La ... Leggi su ilcorrieredellacitta

