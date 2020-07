Archenemy: il trailer del film con Joe Manganiello (Di sabato 25 luglio 2020) L‘attore Joe Manganiello ha ottenuto il ruolo di Max Fist in Archenemy. Interpreterà un supereroe che ha perso i propri poteri dopo essere atterrato sulla Terra Joe Manganiello interpreta Max Fist in Archenemy, un eroe di un’altra dimensione che è in qualche modo atterrato sulla Terra ed è stato privato dei suoi poteri. In altri film di supereroi, potrebbe essere l’inizio di un arco di redenzione entusiasmante e allegro. Nelle mani dei produttori del film Mandy è qualcos’altro. Come chiarisce il primo trailer del film, che potete vedere qui di seguito, lo scrittore e regista Adam Egypt Mortimer utilizza con Max Fist un approccio differente rispetto a quello utilizzato in altri ... Leggi su tuttotek

