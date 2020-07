Antonella Clerici si imbosca col compagno Vittorio Garrone: la foto fa il giro del web (Di sabato 25 luglio 2020) Antonella Clerici si rilassa col compagno Vittorio Garrone Antonella Clerici si sta rilassando con la persona che ama e un gruppo di amici in vista di tornare sul piccolo schermo. Infatti da settembre su Rai Uno andrà in onda E’ sempre mezzogiorno, un nuovo programma culinario che prenderà il posto dell’uscente La prova del cuoco. Nonostante i numerosi impegni per il progetto televisivo, la professionista lombarda si sta godendo le ferie estive. Con lei il compagno Vittorio Garrone e ovviamente il tutto viene testimoniato da una serie di foto che entrambi postano su Instagram. E a proposito di scatti, di recente la coppia ne ha messo una dove sembrano imboscati ... Leggi su kontrokultura

