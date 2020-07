Anna Tatangelo bollente su Instagram: lingua di fuori e seno esplosivo (Di sabato 25 luglio 2020) Anna Tatangelo su Instagram è più hot che mai. Capello biondo platino, top strettissimo e lingua di fuori che fa impazzire i suoi fan. L’ultima storia è bollente. Negli ultimi tempi Anna Tatangelo ci ha abituato a scatti decisamente hot sui suoi profili social. La cantante napoletana appare sempre più provocante su Instagram, postando ora foto di lei al mare, ora in piscina, durante un allenamento o in abbigliamento veramente succinto. Come la scorsa sera, quando la Tatangelo si è ritratta in ascensore mentre rincasava e ha voluto dare una particolare “buonanotte” ai suoi follower. Una Tatangelo veramente provocante: capello biondo platino, top ... Leggi su bloglive

Anna Tatangelo parla di sé dopo la rottura con Gigi D'Alessio: "Mi dico bentornata"

Si chiude oggi ad Otranto la produzione dell’edizione 2020 del Radionorba Vodafone Battiti Live. Sei appuntamenti che andranno in onda ogni domenica, a partire dal 26 luglio, su Telenorba, Radionorba ...

Anna Tatangelo: “Mi rimetto in gioco, anche se devo combattere tanti pregiudizi”

Anna Tatangelo è diventata per alcuni Anna Trappangelo, in un gioco di parole che fa riferimento al cambiamento sonoro della cantante di Sora. Più che trap in senso stretto, però, parliamo di quello c ...

