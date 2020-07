Animali, nuda vita e altre forme politiche (Di domenica 26 luglio 2020) Il virus e la specie, l’ultimo libro di Massimo Filippi, edito per Mimesis (uscito in ebook), potrebbe sembrare a uno sguardo disattento un instant book ma ci si sbaglierebbe. Come suggerisce il sottotitolo Diffrazioni della vita informe è infatti una riflessione spinta dall’urgenza, una serie di variazioni sul tema della vita senza forma, che è tanto quella degli e delle Animali quanto quella del virus. E, per giustapposizioni e concatenamenti, anche quella dell’essere umano, dell’inorganico, dell’atmosfera, del mostro, della salamandra, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

robb_zedef : RT @busnumerouno: se per vestire “bene e alla moda” devo uccidere animali e privarli della propria pelle preferirei uscire nuda e far loro… - busnumerouno : se per vestire “bene e alla moda” devo uccidere animali e privarli della propria pelle preferirei uscire nuda e far loro compagnia. -

Ultime Notizie dalla rete : Animali nuda Animali, nuda vita e altre forme politiche | il manifesto Il Manifesto Animali, nuda vita e altre forme politiche

Il virus e la specie, l’ultimo libro di Massimo Filippi, edito per Mimesis (uscito in ebook), potrebbe sembrare a uno sguardo disattento un instant book ma ci si sbaglierebbe. Come suggerisce il sotto ...

Brasile, esce nuda dalla doccia e spunta nella video-intervista del marito

Oramai le video-interviste da casa ci hanno abituato a vari inconvenienti e divertenti incursioni di figli o animali domestici. Al conduttore brasiliano Fabio Porchat a comparire a sorpresa è stata la ...

Il virus e la specie, l’ultimo libro di Massimo Filippi, edito per Mimesis (uscito in ebook), potrebbe sembrare a uno sguardo disattento un instant book ma ci si sbaglierebbe. Come suggerisce il sotto ...Oramai le video-interviste da casa ci hanno abituato a vari inconvenienti e divertenti incursioni di figli o animali domestici. Al conduttore brasiliano Fabio Porchat a comparire a sorpresa è stata la ...