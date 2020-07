Aniasa - Grido dallarme del settore: è caos pagamento bollo (Di sabato 25 luglio 2020) Il 30 luglio scadrà la sospensione del pagamento del bollo: tuttavia, il soggetto locatario, anche se volesse, non potrebbe pagarlo, in quanto il decreto ministeriale di regolamentazione non è stato ancora emanato. Insomma, un delitto perfetto che preoccupa molto l'intero settore. Lo sottolinea anche lAniasa, lassociazione confindustriale dei servizi automobilistici, che spinge per un ulteriore termine di sospensione, visti i tempi ristrettissimi. Misure condivise ed annunciate dalla Regione Lazio, dalla conferenza Stato-Regioni e dal Mef, le misure non hanno trovato spazio nella conversione del dl Rilancio e nel dl Semplificazioni.Ufficio complicazioni affari semplici. Altro che semplificazione: il passaggio del pagamento del bollo dal proprietario allutilizzatore ... Leggi su quattroruote

dinoadduci : Aniasa - Grido dallarme del settore: è caos pagamento bollo -

Ultime Notizie dalla rete : Aniasa Grido Aniasa - Grido D’allarme Del Settore: È Caos Pagamento Bollo - Noleggio - Quattroruote.it Quattroruote Grido d’allarme del settore: è caos pagamento bollo

Sono 13 i modelli che i clienti dell'elettrica potranno noleggiare con una tariffa fissa mensile ...

Sono 13 i modelli che i clienti dell'elettrica potranno noleggiare con una tariffa fissa mensile ...