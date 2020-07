Andrea Damante, inaspettato incontro: al Twiga c’è anche l’ex (Di sabato 25 luglio 2020) Oramai Andrea Damante e Giulia De Lellis hanno totalmente lasciato il loro turbolento passato alle spalle, pronti a ricominciare. In molti hanno sempre sperato nel ritorno di fiamma, non lasciandosi scalfire neanche dai partner che entrambi hanno avuto. Parlando dei precedenti partner, sembra che l’ex tronista sia capitato nello stesso locale in cui stava la … L'articolo Andrea Damante, inaspettato incontro: al Twiga c’è anche l’ex Leggi su dailynews24

blogtivvu : Andrea Damante “rivede” la ex Claudia Coppola: con lui c’è anche Giulia De Lellis ??? ? Ti raccontiamo tutto nelle n… - blogtivvu : Andrea Damante “rivede” la ex Claudia Coppola: con lui c'è anche Giulia De Lellis #damellis - Novella_2000 : Lui, lei e l'altra - Andrea Damante e Giulia De Lellis si ritrovano l'ex di lui in un locale (FOTO) - BITCHIMSARA : @haroldxgolden Kendall Jenner Kylie Jenner Khloè Kardashian Kim Kardashian Hailey Baldwin Justin Bieber Kanye W… - freelikeatree1 : @EricFrentzen cioè io sono la prima che trova horror certe categorie maschili (quelli à la andrea damante) ma stica… -