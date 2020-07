Ancora sbarchi a Lampedusa, il sindaco: 'Stato di emergenza' (Di sabato 25 luglio 2020) Lampedusa è ormai al collasso, sotto pressione per i continui sbarchi di migranti che, senza sosta, arrivano sulle coste dell'isola. Sette i barchini che nella notte hanno raggiunto l'isola. Al ... Leggi su tg.la7

