Ancora gravi le condizioni di Francesco Fera, coinvolto nell'incidente a Cugnana (Di sabato 25 luglio 2020)

Shlomo_75 : RT @OctavianZaki: @sailor_snickers @DSM_134 @Myqueensnking Parlando di indecenza, non eri mica te quella che si inventava di conoscere gent… - OctavianZaki : @sailor_snickers @DSM_134 @Myqueensnking Parlando di indecenza, non eri mica te quella che si inventava di conoscer… - gfrisoli : Occhio, il virus è ancora tra noi. #covid19 - CaveValem : RT @troisi_licia: Lo so che la pandemia ha avuto e ha conseguenze ben più gravi, ma poche mi mettono addosso tristezza quanto l'annullament… - uptothemewn : @htp_siwon stessa cosa che mi domando io perché mi sembra assurdo vivere in un mondo dove la gente vive ancora con… -

OSNAGO – Restano gravi le condizioni di salute del pensionato osnaghese investito ieri pomeriggio, giovedì, in corrispondenza della rotonda del Decathlon. L’uomo, di 80 anni, era in sella sua biciclet ...

Cambia Merate su Retesalute: “Rilanciamo l’azienda speciale. Inutile e costosa la liquidazione”

MERATE – “Rilanciamo l’azienda speciale. La liquidazione di Retesalute è una strada inutile e costosa”. Il gruppo di opposizione Cambia Merate ha preso posizione sulla vicenda del dissesto finanziari ...

