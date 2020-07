Amber Heard | nuova accusa a Johnny Depp: “Ha spinto mia sorella dalle scale” (Di sabato 25 luglio 2020) Prosegue il processo sulla causa per diffamazione che Johnny Depp ha intentato al magazine Sun. Chiamata a testimoniare, Amber Heard ha ribadito di essere stata vittima di violenze dall’ex marito e di averlo picchiato a sua volta solo in un’occasione per difendere la sorella. Amber Heard, chiamata a testimoniare durante il processo sulla causa per … L'articolo Amber Heard nuova accusa a Johnny Depp: “Ha spinto mia sorella dalle scale” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

IlScrivo : RT @FigliContesi: Povera bestia! Il cane di #AmberHeard accusato dalla sua 'padrona' #MeToo di cagare come un leone nel letto di #Johnn… - famelicosa : RT @bIacksIupin: comunque incredibile: johnny depp al processo continua a dimostrare di essere stato vittima della moglie e nessuno ne parl… - xhyuck : Amber Heard sotto accusa, «picchiò sua sorella» - RivistaStudio : Vi irritano di più Jada Pinkett-Smith e Will Smith o Johnny Depp e Amber Heard? - Nerdmovieprod : Amber Heard sotto accusa: “Avrebbe picchiato anche la sua stessa sorella” #AmberHeard #JhonnyDepp -