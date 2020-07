Altri 5 morti per Covid, 274 contagi. Speranza: "Tutelare Italia in un mondo che peggiora" (Di sabato 25 luglio 2020) “Il numero di nuovi casi nel mondo continua a crescere in modo preoccupante. Ieri sono stati registrati 284.196 positivi in più in sole 24 ore. Dobbiamo Tutelare il nostro Paese dentro un quadro internazionale che sta peggiorando. Viviamo in un solo pianeta” scrive su Fb il ministro della Salute, Roberto Speranza, sottolineando che “questa battaglia si vince con determinazione e solidarietà”.Il bollettino della Protezione Civile conferma il trend sostanzialmente stabile della pandemia in Italia. Si registrano Altri 5 morti, che portano il totale delle vittime a quota 35.102. I nuovi casi di coronavirus sono 274, per un totale di 245.864. Per il secondo giorno consecutivo non si registrano morti in ... Leggi su huffingtonpost

(ANSA) - MILANO, 25 LUG - Per il secondo giorno consecutivo non si registrano decessi in Lombardia. I nuovi casi positivi in regione sono 79, di cui 18 'debolmente positivi' e 30 a seguito di test sie ...

