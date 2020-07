Allerta Meteo Campania: temporali in arrivo oggi pomeriggio, criticità gialla (Di sabato 25 luglio 2020) La Protezione Civile Regione Campania ha emanato un avviso di Allerta Meteo con criticità idrogeologica di colore Giallo valido dalle 14 alle 20 di oggi sulle zone 2, 3, 4 e 5 della Campania ( Zona 2: Alto Volturno e Matese; Zona 3: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Zona 4: Alta Irpinia e Sannio; Zona 5: Tusciano e Alto Sele). Si prevedono “precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale, puntualmente di moderata intensità. Possibili raffiche di vento nei temporali“. Sulle zone 3 e 5 tale situazione sarà particolarmente significativa nei settori interni. I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da una incertezza previsionale e rapidità di evoluzione. Potrebbero causare: – danni alle ... Leggi su meteoweb.eu

