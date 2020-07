Alle isole Svalbard fanno 21.2 gradi, mai così caldo da oltre 40 anni (Di sabato 25 luglio 2020) Il termometro segna 21.2 gradi Alle isole Svalbard. Mai così caldo da oltre 40 anni per l’arcipelago norvegese del mare Glaciale Artico, vicinissimo al record assoluto secondo il Norwegian Meteorological Institute. L’unico precedente noto risale al 16 luglio 1979, quando la temperatura raggiunse i 21.3 gradi. Livelli preoccupanti per l’arcipelago che dista un igliaio di chilometri dal Polo Nord. Specie se si considera che le temperature tipiche a luglio, mese più caldo dell’anno, si aggirano solitamente tra i 5 e gli 8 gradi centigradi. Gli scienziati affermano che l’Artico si sta riscaldando due volte più velocemente dell’intero ... Leggi su huffingtonpost

Da Capri a Ponza, le piccole isole prese d’assalto ora chiedono regole ad hoc

Insieme ai cosiddetti casi di importazione si temono i focolai “estivi” per i possibili assembramenti nelle località di villeggiatura. E così, dopo il caso di Capri, il sindaco di Ponza Francesco Ferr ...

