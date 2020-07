Allarme migranti a Lampedusa. Il sindaco pronto a dichiarare lo Stato di emergenza (Di sabato 25 luglio 2020) Raffica di sbarchi durante la notte a Lampedusa. Sono sette i barchini approdati per un totale di 203 tunisini. Le operazioni di soccorso sono state eseguite dalle motovedette di Guardia di Finanza e Guardia Costiera. Sull'isola ci sono 1.027 migranti, si tratta di un numero cosi' elevato che alcuni dei nuovi arrivati sono stati trattenuti sotto i gazebo del molo Favarolo e non sono stati neppure portati all'hotspot dove la capienza massima, al momento, e' di 95 persone. Il grande flusso di arrivi, da ieri sta complicando pure le operazioni di identificazione. Un forte grido di protesta arriva dal sindaco dell'isola Salvatore Martello. "E' una situazione ormai ingestibile. Se il governo non proclamerà lo Stato di emergenza per Lampedusa, lo farò io. L'hotspot non ... Leggi su agi

