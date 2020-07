Alex Zanardi, nessun bollettino medico dall’Ospedale San Raffaele di Milano (Di sabato 25 luglio 2020) Attraverso l’ufficio comunicazione, l’Ospedale San Raffaele di Milano ha reso noto che oggi, sabato 25 luglio, non sono previsti bollettini medici sulle condizioni di Alex Zanardi, atleta paralimpico ricoverato nel reparto di terapia intensiva neurochirurgica. Zanardi, inizialmente nel centro di neuro-riabilitazione Villa Beretta, è stato trasferito in quanto le sue condizioni erano diventate instabili, secondo quanto riportato, anche a causa di un po’ di febbre. Leggi su sportface

