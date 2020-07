Alex Zanardi, il medico che gli ha salvato la vita: «Troppo ottimismo prima, situazione ondulatoria» (Di sabato 25 luglio 2020) Alex Zanardi nella giornata di ieri, 24 luglio 2020, è stato trasferito all’ospedale San Raffaele di Milano a causa di ‘condizioni di salute instabili’. Una brutta notizia che non ha colto di sorpresa Robusto Biagioni, il medico d’urgenza dell’elisoccorso, che ha stabilizzato Alex subito dopo l’incidente dello scorso 19 giugno e che gli ha salvato la vita. Il dottore ha rilasciato un’intervista a ‘Il Corriere della sera’ parlando di eccessivo ottimismo: «In questi casi, l’evoluzione clinica procede in un modo che definiamo ondulatorio con riprese che vanno oltre le più ottimistiche aspettative e peggioramenti improvvisi che possono lasciare sconcertati». leggi anche ... Leggi su urbanpost

HuffPostItalia : Alex Zanardi in terapia intensiva al San Raffaele: 'Condizioni instabili' - LiaCapizzi : Alex Zanardi trasferito da Villa Beretta al San Raffaele di Milano nel reparto di terapia intensiva. Condizioni in… - marcodimaio : Alex Zanardi sta continuando a lottare, come ha sempre fatto. È il momento di fare sentire a lui e a i medici del S… - PiotEmmanuel : RT @ARitmoDelCuore: ????#BattitiNotturni #ARitmoDelCuore ???? ??Il torrente si trasforma in mare al pensiero di te?? ??Emily Dickinson??… - andrea_ballabio : @LiaCapizzi @SkySport Non condivido questa attenzione mediatica sulle condizioni di salute di Alex Zanardi e tanto… -