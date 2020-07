Alex Zanardi e il fragile equilibrio della speranza (Di sabato 25 luglio 2020) Da una parte il turbolento desiderio di avere risposte, dall’altra la necessaria e inevitabile attesa. Tenere in equilibrio la bilancia della speranza è uno degli esercizi più complicati per l’essere umano, soprattutto in situazioni incerte e dolorose. Come quella di Alex Zanardi, che ormai da oltre un mese lotta per la vita a causa del terribile incidente in cui è rimasto coinvolto mentre era in sella alla sua handbike. Leggi su vanityfair

Agenzia_Ansa : Non ci sarà un bollettino medico oggi per Alex Zanardi dall'ospedale San Raffaele di Milano, dove l'atleta si trova… - HuffPostItalia : Alex Zanardi in terapia intensiva al San Raffaele: 'Condizioni instabili' - LiaCapizzi : Alex Zanardi trasferito da Villa Beretta al San Raffaele di Milano nel reparto di terapia intensiva. Condizioni in… - TgrRai : RT @TgrRaiToscana: Zanardi, notte stabile - TGR Toscana - podistinet : Alex Zanardi trasferito di nuovo in terapia intensiva -