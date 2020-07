Al via la nuova edizione del Passioni Festival (Di sabato 25 luglio 2020) Prenotazione online eventi serali: https://cinemaeden.ticka.it/ , biglietto unico,. Per info: www.arezzoPassioniFestival.it , la pagina facebook Arezzo Passioni Festival, PassioniFestival@... Leggi su lanazione

alexbarbera : Torna la decontribuzione a chi assume e riassume: niente oneri previdenziali alle imprese per sei mesi. Poi lo scon… - DarioNardella : Via dei #Serragli completamente riaperta alla circolazione. I lavori si sono dilungati perché la fognatura principa… - TeresaBellanova : Una nuova IGP per l'Italia: il Schüttelbrot dell'Alto Adige entra nell'elenco delle Indicazioni Geografiche del nos… - taehaunted : RT @mattfumagalli: A sorpresa, una delle maggiori star internazionali è tornata con un nuovo album...e con una veste tutta nuova. Mi sarà p… - s_biancofiore : RT @Pall_Gonfiato: #Calciomercato: nuova pretendente per l'ex #Juventus Mario #Mandzukic -

Ultime Notizie dalla rete : via nuova Fiamme in via Nuova a Borgo su vitigni e alberi da frutto Leggilanotizia Al via il festival a Lugo ma Brunori Sas canta sul palco del Pala de André

Questa sera 24 luglio, con un atteso concerto del cantautore Brunori Sas , si inaugura la rassegna di concerti a Lugo – allestita nell’ampio quadrilatero del Pavaglione – del cartellone del Ravenna Fe ...

Il "Requiem" di Verdi al teatro di Verdura, le stelle all'Orto botanico: cosa c'è da fare domenica

Al Teatro di Verdura di via del Fante è in programma alle 21.15 “La Messa da requiem”, il maestoso capolavoro di Giuseppe Verdi, per il festival del Teatro Massimo “Sotto una nuova luce”. In scena, un ...

Questa sera 24 luglio, con un atteso concerto del cantautore Brunori Sas , si inaugura la rassegna di concerti a Lugo – allestita nell’ampio quadrilatero del Pavaglione – del cartellone del Ravenna Fe ...Al Teatro di Verdura di via del Fante è in programma alle 21.15 “La Messa da requiem”, il maestoso capolavoro di Giuseppe Verdi, per il festival del Teatro Massimo “Sotto una nuova luce”. In scena, un ...