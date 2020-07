Aiuti post Morandi, sui fondi avanzati nuovo scontro Regione-Governo (Di domenica 26 luglio 2020) Sansa, Pd, M5S e Italia Viva attaccano Toti: «Soldi spesi male» . Rixi e il presidente: «Respinti a Roma i nostri emendamenti» Leggi su ilsecoloxix

scorpiorising83 : I milanisti hanno passato settimane a urlare al gombloddo di Lotito, e intanto la Roma con gli aiuti glielo metteva… - VitolucioRuoti : Qualcuno indaghi seriamente sul trattamento arbitrale avuto dalla #roma dal post lockdown, inaccettabili gli aiuti… - 2rMarzia : @AdryWebber Mi auguro, vivamente che questo post sia una fake. Che il Signore ci aiuti - simo2791 : #Sansa: «I fondi e gli sgravi fiscali del #Morandi sono andati a boutique del centro, studi legali e b&b del Trenti… - DiComemai : Se questi soldi fossero stati dati ai terremotati cel centro-sud sarebbe stato giusto e corretto. Invece al Nord n… -

Ultime Notizie dalla rete : Aiuti post

Sono trascorsi tre mesi dal varo della Finanziaria di guerra, come l’ha definita il governo Musumeci, e a oggi non un euro è stato speso. Imprese, famiglie, Comuni e comparto turistico attendono da ma ...Come si è adattata T. Rowe Price allo scenario imposto dal coronavirus? Eric Papesh: “Il contesto è stato senza dubbi molto sfidante. Sottolineerei due aspetti: il primo riguarda l’engagement all’inte ...