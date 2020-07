Addio Berlusconi-Pascale buonuscita da urlo: Francesca avvistata con Paola Turci “inseparabili” (Di sabato 25 luglio 2020) Silvio Berlusconi si è lasciato con Francesca Pascale. Cosa risaputa, ovvio. Quello che però non si sapeva fino a pochi fa riguarda la cospicua buonuscita che la campana ha ricevuto dal cavaliere. La somma, infatti, è stata resa nota tra le pagine del settimanale Oggi. Berlusconi e Francesca Pascale, buonuscita da urlo Dopo i tanti... L'articolo Addio Berlusconi-Pascale buonuscita da urlo: Francesca avvistata con Paola Turci “inseparabili” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

Corriere : Francesca Pascale e l’addio a Berlusconi: “buonuscita” di 20 milioni di euro - blogtivvu : Addio Berlusconi-Pascale buonuscita da urlo: Francesca avvistata con Paola Turci “inseparabili” ? ? Ti raccontiamo… - blogtivvu : Addio Berlusconi-Pascale buonuscita da urlo: Francesca avvistata con Paola Turci “inseparabili” - bizcommunityit : L'addio da 20 milioni alla Pascale e non solo. Tutti quelli che hanno conosciuto la 'generosità' di Berlusconi - MoonLuchy : Che schifo @forza_italia Addio a Salvini, Berlusconi verso Renzi e il neo-statista Conte -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Berlusconi

Dopo i tanti anni insieme a Berlusconi, la Pascale avrebbe ricevuto dal Cavaliere una buonuscita di 20 milioni di euro, più un “mantenimento” di 1 milione di euro l’anno. Nell’accordo, tuttavia, secon ...Cambio di candidato a 20 giorni dal termine per la presenzazione nelle liste: a correre per la carica di sindaco di Trento per il centrodestra sarà Andrea Merler. La notizia arriva a soli due giorni d ...