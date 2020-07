Addio a Sloane in NCIS, Maria Bello lascia il cast nella stagione 18 in pochi episodi (Di sabato 25 luglio 2020) La prossima stagione, a quanto pare, sarà quella dell'Addio a Sloane in NCIS: la sua interprete Maria Bello è data in uscita dal cast, secondo una fonte molto accreditata come Deadline. L'attrice sarebbe in procinto di lasciare il procedural di CBS nella stagione 18, che vedrebbe dunque un altro membro della squadra uscire di scena dopo gli storici personaggi di Tony DiNozzo, Ziva David (tornata nella diciassettesima stagione) e Abby Sciuto che hanno caratterizzato la serie negli ultimi anni. Secondo Deadline, Maria Bello è in uscita dal cast semplicemente per la scadenza del suo contratto triennale: ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : Addio Sloane Addio a Sloane in NCIS, Maria Bello lascia il cast nella stagione 18 in pochi episodi OptiMagazine WTA: lo “swing” cinese sempre più lontano, addio WTA Finals?

La conferma ufficiale non è ancora arrivata, ma sembra proprio che tutta la tournée in Cina del circuito WTA sarà cancellata per la stagione 2020. Già quando era stata resa nota la decisione del Minis ...

La conferma ufficiale non è ancora arrivata, ma sembra proprio che tutta la tournée in Cina del circuito WTA sarà cancellata per la stagione 2020. Già quando era stata resa nota la decisione del Minis ...