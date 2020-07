Adam Levine cambia pelle e pubblica il nuovo videoclip dei Maroon 5 “Nobody’s Love” (Di sabato 25 luglio 2020) I Maroon 5 hanno pubblicato questa notte il nuovo singolo “Nobody’s Love” (222 Records/Interscope). Oltre al brano è disponibile anche un video visibile su https://youtu.be/7ghhRHRP6t4 diretto dall’acclamato regista David Dobkin, che ha diretto diversi video della band con cui collabora ormai da tempo come “Sugar,” “Girls Like You” e “Memories”– per un totale di 7 miliardi di views. Il video di “Nobody’s Love” è stato girato recentemente a Los Angeles con un semplice iPhone con solo Adam e il regista presenti. La band ha già annunciato che presenterà il brano dal vivo il prossimo 10 agosto al The Late Show With Stephen Colbert. I Maroon5 nascono dalle ceneri del gruppo Kara’s ... Leggi su domanipress

maaxxx95 : Ma Adam Levine a 50 anni non si vergogna a rilasciare ancora ste canzoncine per i compleanni dei 15enni?. - VanityFairIt : Barba incolta, testa pelata e piedi nudi... Ecco il nuovo look di chi nel 2013 aveva guadagnato il titolo di «uomo… - starcrossed_91 : Comunque rip i capelli di Adam Levine, troppe tinte. Troppe. - VanityFairIt : I @maroon5 tornano alla musica con un singolo e un video (di protesta) che vede #AdamLevine prepararsi a fumare mar… - Yearning_Julia : adam levine pelato avrei preferito evitarlo -