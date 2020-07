Acconciatura a onde, Antonio Savarese ci mostra come lavorare i capelli con il ferro (Foto) (Di sabato 25 luglio 2020) Da Ricette all’italiana la piega più amata dalle donne, le onde. Con Annabruna di Iorio su Rete 4 questa settimana Antonio Savaerse ha spiegato nel dettaglio come creare un’Acconciatura a onde (Foto). Annabruna ha dei capelli lunghi e bellissimi ma ha dovuto procedere da sola con il ferro nel realizzare le onde. onde definite con i capelli lavorati con il ferro in modo orizzontale e poi le altre onde ottenuto con il ferro in verticale. Ci servono un ferro, pinza, pettine a coda e voglia di avere le onde sui capelli che ovviamente sono già ben asciutti e puliti. Facciamo la riga ... Leggi su ultimenotizieflash

Ultime Notizie dalla rete : Acconciatura onde Acconciatura a onde, Antonio Savarese ci mostra come lavorare i capelli con il ferro (Foto) Ultime Notizie Flash Acconciatura a onde, Antonio Savarese ci mostra come lavorare i capelli con il ferro (Foto)

Da Ricette all’italiana la piega più amata dalle donne, le onde. Con Annabruna di Iorio su Rete 4 questa settimana Antonio Savaerse ha spiegato nel dettaglio come creare un’acconciatura a onde (foto).

Capelli estate 2020: colori tagli, acconciature trecce fascia foulard

Capelli moda estate 2020: quali sono le nuove tendenze per quanto riguarda i nuovi tagli di capelli, acconciature e colori? Le passerelle della grande moda mondiale hanno già decretato le nuove tenden ...

Da Ricette all’italiana la piega più amata dalle donne, le onde. Con Annabruna di Iorio su Rete 4 questa settimana Antonio Savaerse ha spiegato nel dettaglio come creare un’acconciatura a onde (foto).Capelli moda estate 2020: quali sono le nuove tendenze per quanto riguarda i nuovi tagli di capelli, acconciature e colori? Le passerelle della grande moda mondiale hanno già decretato le nuove tenden ...