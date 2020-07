Aboliamo la Protezione Civile, ricettacolo di ogni corruzione e cavallo di troia del Nuovo Ordine Mondiale (Di sabato 25 luglio 2020) Il 23 Luglio i giornali hanno pubblicato finalmente una buona notizia: tre giudici amministrativi del TAR del Lazio, Mariangela Caminiti, Ines Simona Immacolata Pisano e Lucia Gizzi, hanno emesso una sentenza che impone alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Dipartimento della Protezione Civile di rendere pubblici i verbali del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) in base a cui il Governo Conte avrebbe preso tutte le decisioni più importanti per mettere in scena lo “Stato d’Emergenza”, il lockdown, l’arbitraria sospensione dei diritti civili dei cittadini sanciti dalla Costituzione e tutte le orwelliane misure repressive che ben conosciamo e che abbiamo sperimentato sulla nostra pelle negli ultimi mesi, dal “distanziamento sociale” alle museruole. Atti e verbali che erano stati secretati, peraltro senza ... Leggi su databaseitalia

