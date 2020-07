"Abbiamo venduto 20 chili di droga, a Piacenza ci stiamo solo noi" (Di sabato 25 luglio 2020) “Noi dobbiamo viaggiare a numero uno, i numeri due li lasciamo agli altri, adesso a Piacenza poi stiamo solo noi... perché a Piacenza non ce n’è più nessuno”. Dalle intercettazioni emerge sempre più la figura di Montella, uno dei carabinieri della caserma di Piacenza, indagato per abusi, percosse e traffici illeciti, a capo della “struttura piramidale” dell’associazione criminale.Come riporta il Corriere della Sera:Gherardi è uno degli spacciatori più attivi della piazza piacentina. Non a caso, ancora prima della confessione del pusher-pentito che farà partire l’inchiesta, è proprio lavorando su di lui che gli investigatori del Nucleo di polizia tributaria delle Fiamme gialle iniziano a sospettare delle ... Leggi su huffingtonpost

