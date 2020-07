A Trapani non c’è più religione, il Vescovo a giudizio per peculato. Contestato ammanco da mezzo milione dall’8 per mille, ma su parte delle accuse è già scattata la prescrizione (Di sabato 25 luglio 2020) Quando si tratta di intascare soldi ci vuole un attimo per passare da santi a briganti. Una tentazione a cui nessuno è immune. L’ex Vescovo di Trapani, Francesco Miccichè, è stato così rinviato a giudizio con l’accusa di peculato per la gestione dei fondi dell’8xmille, quelli che dovrebbero servire a sostenere nelle sue mille attività benefiche la chiesa cattolica. Il prelato, dal 2007 al 2012, dunque per ben cinque anni, quel denaro lo avrebbe messo in tasca, appropriandosi di oltre 300mila euro e utilizzato parte della somma per acquistare un appartamento a Roma, nella centralissima zona Barberini. L’INCHIESTA. Le indagini sono state avviate dopo alcune inchieste sulla gestione finanziaria della curia ... Leggi su lanotiziagiornale

