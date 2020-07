A Salerno le prime tre multe da mille euro per mancato uso di mascherina nei locali pubblici (Di sabato 25 luglio 2020) L’ordinanza anti-covid della Regione Campania sull’obbligo di mascherina nei luoghi chiuse fa la prime vittime. A Salerno arrivano le prime tre multe salatissime, da mille euro, per i trasgressori. Questa mattina, il sindaco Vincenzo Napoli ha effettuato alcuni controlli insieme alla polizia municipale. Al setaccio gli esercizi commerciali della zona orientale della città. Ordinanza De Luca, le prime tre multe a Salerno Le prime tre sanzioni per mancato utilizzo della mascherina riguardano tre esercizi commerciali. Non si esclude la chiusura degli stessi locali. Il primo cittadino ha voluto fare di persona ... Leggi su secoloditalia

rtl1025 : ?? Le prime tre #multe da mille euro per mancato utilizzo della #mascherina al chiuso - secondo l'ordinanza firmata… - MediasetTgcom24 : Senza mascherina al chiuso, a Salerno le prime 3 maxi-multe da mille euro #salerno - Adnkronos : ++Senza mascherina a Salerno: prime tre multe da 1000 euro++ - SecolodItalia1 : A Salerno le prime tre multe da mille euro per mancato uso di mascherina nei locali pubblici - magicaGrmente22 : Virus, senza mascherine al chiuso: prime 3 multe da mille euro a Salerno dopo l'ordinanza De Luca -