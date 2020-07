Zaniolo, dalla bufera alla pace: ora la Roma vuole blindarlo con il rinnovo (Di venerdì 24 luglio 2020) Nicolò Zaniolo sempre più al centro della Roma: il club giallorosso vuole blindarlo con un rinnovo top. I dettagli Nicolò Zaniolo sempre più al centro della Roma. Dopo le bufere e le polemiche sembra essere tornata la pace e la tranquillità tra il classe 1999 e il club giallorosso. Come riporta La Gazzetta dello Sport la Roma vuole blindare Zaniolo con un rinnovo top, che allontanerebbe definitivamente le pretendenti al gioiellino. In questi giorni i colloqui con l’a.d. Fienga sono stati positivi. Nonostante la corte di Juve, Inter, Tottenham e Real Madrid – che in ogni caso ora non potrebbero offrire i 70 milioni desiderati – ... Leggi su calcionews24

