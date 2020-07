Zanardi trasferito in terapia intensiva al San Raffaele di Milano. “Condizioni instabili” (Di venerdì 24 luglio 2020) Milano, 24 lug – Alex Zanardi è stato trasferito al San Raffaele di Milano: lo ha fatto sapere in un comunicato Claudio Zanon, direttore sanitario dell’Ospedale Valduce, struttura che ospita il centro di riabilitazione in cui l’atleta era stato ricoverato martedì. Dopo il ricovero in terapia intensiva a seguito del gravissimo incidente dello scorso 19 giugno, l’ex pilota e atleta paralimpico era stato trasferito dal Policlinico Le Scotte di Siena al centro riabilitativo Villa Beretta, situato in provincia di Lecco. Fino a poche ore fa, quando, a causa dell”’instabilità delle condizioni cliniche” i medici hanno optato per trasferire Zanardi presso il reparto di ... Leggi su ilprimatonazionale

Agenzia_Ansa : #AlexZanardi trasferito al San Raffaele di #Milano. Il campione ricoverato in terapia intensiva . I medici: 'E'in c… - SkySportF1 : ULTIM’ORA ? Zanardi trasferito in terapia intensiva al S.Raffaele di Milano a seguito di “intercorsa instabilità d… - LiaCapizzi : Alex Zanardi trasferito da Villa Beretta al San Raffaele di Milano nel reparto di terapia intensiva. Condizioni in… - bicitv : Alex Zanardi, condizioni instabili: trasferito nella terapia intensiva del San Raffaele di Milano - LucaGuad : RT @LiaCapizzi: Alex Zanardi trasferito da Villa Beretta al San Raffaele di Milano nel reparto di terapia intensiva. Condizioni instabili.… -