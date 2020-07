Zanardi ricoverato in terapia intensiva: accertamenti da parte dell’équipe medica (Di venerdì 24 luglio 2020) Alex Zanardi è ricoverato in terapia intensiva dopo e attualmente l’èquipe del San Raffaele sta effettuando degli accertamenti Alex Zanardi è tornato in ospedale a causa delle condizioni instabili dopo il trasferimento in un centro di neuro-riabilitazione. Come informa una nota stampa dell’ospedale San Raffaele attualmente il campione paralimpico è ricoverato in terapia intensiva e l’équipe dell’ospedale sta effettuando accertamenti per verificare le condizioni dell’atleta. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

