Zanardi | il bollettino del San Raffaele | “Primi accertamenti per l’inquadramento delle condizioni”

"Primi accertamenti per l'inquadramento generale delle condizioni cliniche del paziente". Lo rende noto l'IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano con il bollettino medico diffuso in merito alle condizioni del campione Alex Zanardi trasferito oggi alle 16.30 con un'ambulanza proveniente dalla riabilitazione specialistica di Villa Beretta nell'ospedale lombardo. Il campione paralimpico si trova ricoverato presso l'unità operativa di terapia intensiva neurochirurgica, diretta dal professor Luigi Beretta.

