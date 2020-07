Zanardi di nuovo in terapia intensiva: «Condizioni instabili» (Di venerdì 24 luglio 2020) Soltanto due giorni fa, Alex Zanardi era stato trasferito a Villa Beretta, all’interno di una clinica riabilitativa. Le sue Condizioni, tuttavia, si sono nuovamente aggravate, tanto da rendere necessario un nuovo ricovero in ospedale, questa volta nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano, non distante dalla clinica del lecchese dove si stava sottoponendo a delle cure per tornare a recuperare alcune funzioni. LEGGI ANCHE > Alex Zanardi ce la farà? Il medico dice che è di fronte all’Himalaya Zanardi in terapia intensiva, il nuovo ricovero al San Raffaele Claudio Zanon, direttore sanitario dell’Ospedale Valduce dove si stava portando avanti la ... Leggi su giornalettismo

