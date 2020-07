Zanardi, condizioni instabili: il campione è stato trasferito al San Raffaele (Di venerdì 24 luglio 2020) L’Ospedale Valduce rende noto il trasferimento di Alex Zanardi all’Ospedale San Raffaele di Milano a causa di un’instabilità nelle sue condizioni. A più di un mese dall’incidente in handbike, le condizioni di Alex Zanardi non migliorano. Lo fa sapere una nota di Claudio Zanon, direttore sanatorio dell’Ospedale Valduce, dove Zanardi era in cura dal 21 … L'articolo Zanardi, condizioni instabili: il campione è stato trasferito al San Raffaele proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

