Zac Efron in Sardegna per Netflix: eccolo mentre fa il pane (VIDEO) (Di venerdì 24 luglio 2020) Zac Efron si reca in Sardegna per il suo show di Netflix, e impara a fare il pane carasau in questo simpatico VIDEO. Zac Efron è approdato in Sardegna per il suo show di Netflix, e ha imparato a fare il pane. Se anche voi volete risollevarvi la giornata, basta cliccare sul tasto play per avviare il VIDEO. Zac Efron: con i piedi per terra è la nuova serie Netflix in cui l'attore di High School Musical e Ted Bundy - Fascino Criminale, assieme all'amico, imprenditore del benessere e guru Darin Olien, viaggia in giro per il mondo alla scoperta di stili e pratiche di vita sostenibili, dando spazio a natura, storia, cultura e tradizioni dei luoghi visitati. Una delle sue tappe ... Leggi su movieplayer

