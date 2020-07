Wine Advocate ha premiato con 100/100 ben cinque Barolo 2016 (Di venerdì 24 luglio 2020) Che la 2016 nelle Langhe sarebbe stata un’annata di quelle che segnano un decennio e forse anche più era chiaro da molto tempo. Una consapevolezza in parte nata già durante la vendemmia e in parte maturata con il passare del tempo, dopo aver iniziato ad assaggiare i primi frutti di quella raccolta così eccezionale. La vendemmia del 2016 a Barolo Un’annata classica, come si dice in gergo. Un’annata che richiama cioè alla memoria quelle precedenti i primi segni del cambiamento climatico, e che quindi ha permesso di raccogliere le uve come si faceva una volta, durante il mese di ottobre. Un’annata che è iniziata lentamente, fredda e mediamente secca fino al mese di aprile quando si sono registrati alcuni picchi di calore superiori alla media dei 10 anni precedenti. Anche ... Leggi su linkiesta

Oggi di proprietà del Gruppo Michelin, Wine Advocate è una testata fondata da Robert Parker nel 1978. Inizialmente diffusa solamente via posta, si trattava di un vero e proprio bollettino contenente ...

