Volley maschile, chiusura mercato: ecco i roster della Superlega Credem Banca 2020/2021 (Di venerdì 24 luglio 2020) Cala il sipario sul mercato della Superlega Credem Banca 2020/2021. L’Ufficio Tesseramento ha chiuso le trattative alle 12.00 di oggi per i Club della massima serie, mentre sarà lunedì alla stessa ora il termine per Serie A2 e Serie A3 Credem Banca. Di seguito i roster ufficiali delle squadre di Superlega Credem Banca 2020/2021: ALLIANZ MILANO: Basic (S), Daldello (P), Ishikawa (S), Kozamernik (C), Maar (S), Meschiari (S), Mosca (C), Patry (S), Pesaresi (L), Piano (C), Sbertoli (P), Staforini (L). All. Piazza CONSAR RAVENNA: Arasomwan (C), Batak (P), Giuliani (L), Grozdanov (C), Kovacic (L), ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Volley Si chiude il mercato: ecco i roster ufficiali in vista della Superlega Credem Banca 2020/2021 - azzurridigloria : ??VOLLEY MASCHILE?? - sportface2016 : #Volley | #Perugia ricorre contro #FIPAV - CarlottaRossi11 : Pallavolo A2 maschile - Andrej Ristic resta in Italia giocherà con il Volley Tricolore - iVolleymagazine : Pallavolo A2 maschile - Andrej Ristic resta in Italia giocherà con il Volley Tricolore -

Ultime Notizie dalla rete : Volley maschile Volley maschile, chiusura mercato: ecco i roster della Superlega Credem Banca 2020/2021 Sportface.it Erati a Castellana Grotte

La New Mater Volley Castellana Grotte completa il roster affidato a coach Flavio Gulinelli per il prossimo campionato nazionale serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile. Il diesse Bruno De Mori ha, ...

Beach volley, riprende il World Tour: i prossimi appuntamenti

Il beach volley ha rinunciato ad una buona parte di stagione a causa dell’emergenza sanitaria, ma ora è pronto a tornare. Dopo alcuni tornei nazionali svoltisi in Europa, riprende anche il World Tour.

La New Mater Volley Castellana Grotte completa il roster affidato a coach Flavio Gulinelli per il prossimo campionato nazionale serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile. Il diesse Bruno De Mori ha, ...Il beach volley ha rinunciato ad una buona parte di stagione a causa dell’emergenza sanitaria, ma ora è pronto a tornare. Dopo alcuni tornei nazionali svoltisi in Europa, riprende anche il World Tour.