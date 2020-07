Voleva così tanto vincere che alla fine Sarri ha perso (la faccia, soprattutto) (Di venerdì 24 luglio 2020) Per uno che s’è costruito una reputazione pigolando sugli altrui bilanci e rendite di posizione, anche arbitrali, non deve essere facile andare in tv e dettare la seguente ammissione di fragilità: “l’abbiamo persa per volerla vincere. Abbiamo subito anche 12 rigori contro, non un numero che solitamente subiscono le grandi squadre” Maurizio Sarri sta perdendo pur vincendo, ed è un paradosso ben rappresentato in quell’apparente controsenso: Volevamo così vincere che abbiamo perso. Tradisce la sorpresa intima della ritorsione: alla Juve stanno regalando il nono scudetto di fila, e lui è ammanettato al banco degli imputati. Non può partecipare alla festa, perché è quasi riuscito a farla ... Leggi su ilnapolista

