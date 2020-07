Vodafone annuncia nascita leader torri. Vantage Towers verso IPO a Francoforte (Di venerdì 24 luglio 2020) (Teleborsa) – Vodafone ha annunciato oggi la nascita di Vantage Tower, leader europeo delle infrastrutture delle torri con oltre 68.000 torri distribuite in 9 mercati, tra cui l’Italia. “Il lancio oggi di Vantage Towers segna progressi significativi della strategia che ho stabilito quando sono diventato Ceo di Vodafone, in particolare per quanto riguarda il pilastro chiave del miglioramento dell’utilizzo delle risorse”, afferma il numero uno del Gruppo Nick Reed, spiegando “abbiamo creato la società di infrastrutture di torri leader in Europa, che svolgerà un ruolo centrale nel costruire una società digitale, inclusiva e ... Leggi su quifinanza

