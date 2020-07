Vittorio Sgarbi nudo asfalta Silvestri. Duello dopo l'intervista a Il Tempo (Di venerdì 24 luglio 2020) Si infuoca il Duello tra Vittorio Sgarbi e il virologo Guido Silvestri. Lo scontro è sul convegno su Coronavirus e libertà fondamentali organizzato lunedì al Senato con il leader leghista Matteo Salvini e numerosi ospiti ed esperti tra cui lo stesso Sgarbi. Un evento che ha provocato la censura di una fazione di scienziati come il Patto trasversale per la scienza di Burioni e Lopalco, ad esempio. A sfilarsi dal convegno che raccoglie importanti scienziati che hanno manifestato idee fuori dal coro come Alberto Zangrillo, è stato proprio Silvestri. Un forfait che Sgarbi, in una intervista a Il Tempo, aveva definito "meschino" e dovuto alla presenza del virologo Giulio Tarro, "per le solite gelosie". ... Leggi su iltempo

