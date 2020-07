Vite al limite: stasera la storia di Laura Perez (Di venerdì 24 luglio 2020) Il giorno 3 agosto 2015 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la ottava puntata della stagione 3 di Vite al limite con protagonista Laura Perez. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna molestata da piccola e che successivamente ha dovuto combattere anche con il diabete. Un caso davvero complicato. Vite al limite – Laura Perez Laura, la protagonista, ha 41 anni, vive a San Antonio in Texas, e all’inizio del suo percorso pesa ben 270 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan calerà parecchio, perdendo ben 108 kg per arrivare a 162 chilogrammi. Laura Perez oggi ... Leggi su ascoltitv

