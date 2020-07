Virus, il New York Times elogia il 'modello Italia': 'Perché l'America non fa come lei?' (Di venerdì 24 luglio 2020) 'Sulla gestione del , l'Italia fa fare una bruttissima figura all'America'. Inizia così dell'economista statunitense premio Nobel Paul Krugman sul , che elogia il nostro paese per come ha affrontato l'... Leggi su leggo

Ultime Notizie dalla rete : Virus New Coronavirus, il New York Times elogia il modello Italia: «Perché l'America non fa come lei?» Il Messaggero Coronavirus, Humanitas inaugura l’Emergency Hospital 19: presto sarà anche a Bergamo

Coronavirus, il New York Times elogia il "modello Italia": «Perché l'America non fa come lei?»

Si chiama Emergency Hospital 19 ed è stato costruito in 11 settimane, con un investimento dal punto di vista strutturale e tecnico di 12 milioni di euro. È la nuova struttura nata in Humanitas e inaug ...«Sulla gestione del coronavirus, l'Italia fa fare una bruttissima figura all'America». Inizia così l'editoriale dell'economista statunitense premio Nobel Paul Krugman sul New York Times, che elogia il ...