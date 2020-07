Violento nubifragio a Milano. Esondato il Seveso (Di venerdì 24 luglio 2020) Un Violento nubifragio si è abbattuto all'alba su Milano e sta coinvolgendo in modo particolare l'area nord-est della città, tra sottopassi allargati e il Seveso che è Esondato in diversi punti allargando strade e rendendo difficile, se non impossibile in alcuni punti, la circolazione.Sono già decine le chiamate ai vigili del fuoco e gli interventi eseguiti o ancora in corso, mentre la circolazione è parzialmente bloccata non soltanto su strada. Problemi alla circolazione dei treni fra le stazioni di Milano Bovisa e Cadorna, mentre la fermata della metro M5 Marche è stata temporaneamente chiusa al pubblico.Grandi disagi anche a Bergamo, dove diversi sottopassaggi sono diventati inaccessibili al transito perché allagati a causa delle ... Leggi su blogo

