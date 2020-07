Vino Cia: ok al decreto su taglio volontario produzione per Docg, Doc e Igt (Di sabato 25 luglio 2020) Cia Agricoltori Italiani commenta con soddisfazione la firma del decreto del Mipaaf, di concerto con il Mef, sulle disposizioni relative alle modalità di applicazione dell’articolo 223 del Dl Rilancio, che stanzia 100 milioni per il contenimento volontario della produzione e miglioramento della qualità dei vini a denominazione di origine e a indicazione geografica. Vista la novità e rilevanza del provvedimento – sottolinea la Cia Toscana – che potrebbe interessare diverse migliaia di viticoltori in Toscana, ci siamo già attivati per una diffusione capillare del provvedimento e delle opportunità. Tuttavia rileviamo una criticità per i tempi troppo ristretti per la presentazione delle domande”. “Per cui chiediamo una revisione immediata della scadenza, perché ... Leggi su winemag

