Villanova del Battista, furto di acqua: denunciato 30enne dai carabinieri (Di venerdì 24 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoVillanova del Battista (Av) – I carabinieri della Stazione di Zungoli hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento un 30enne di Villanova del Battista, ritenuto responsabile di furto aggravato. Nello specifico, i carabinieri, unitamente a personale ispettivo della società fornitrice del servizio idrico, accertavano che era stato rimosso il sigillo posto sul contatore idrico e apposto un rubinetto, al fine di appropriarsi indebitamente di acqua potabile, eludendo così il pagamento delle bollette. L'articolo Villanova del Battista, furto di acqua: denunciato ... Leggi su anteprima24

