VIDEO | Coronavirus, lo psicologo: “Non avere paura se i ragazzi si riuniscono. Ma chiudere il Paese dall’esterno e fare tamponi” (Di venerdì 24 luglio 2020) ROMA – Tutto il lavoro fatto durante la quarantena, e che ha impedito il diffondersi della pandemia, “adesso non può ridursi all’idea ‘Abbiamo paura perché gli adolescenti si riuniscono’. Loro si riuniranno sempre, se non lo facessero andrebbero contro natura. Siamo noi adulti che dobbiamo farci carico del loro senso di onnipotenza e capire cosa fare affinché il loro assembramento non porti problemi di Covid”. Prende una posizione chiara al fianco dei più giovani Federico Bianchi di Castelbianco, psicoterapeuta dell’età evolutiva e direttore dell’Istituto di Ortofonologia (IdO), in merito alla ripresa dei contagi da Coronavirus. Leggi su dire

