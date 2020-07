Viaggio nelle profondità di Terra, Luna e Marte: alla scoperta delle grotte sotterranee scavate dalla lava (Di venerdì 24 luglio 2020) Esperti dell’Università di Bologna e dell’Università di Padova hanno studiato le caratteristiche delle grotte sotTerranee formate dall’escavazione della lava, presenti anche nel sottosuolo della Luna e di Marte. Nella ricerca pubblicata su Earth-Science Reviews viene fornita una panoramica delle grotte formate dall’escavazione della lava – i tubi lavici – che sono presenti sulla Terra, stimando anche le dimensioni riscontrabili sul nostro satellite e sul Pianeta Rosso. Lo studio è stato condotto da un gruppo di ricercatori dell’Università di Bologna e dell’Università di Padova, coordinato da Francesco Sauro, speleologo, direttore ... Leggi su meteoweb.eu

mondadori : RT @ElectaEditore: ??A #Bologna è in corso in questi mesi la grande #mostra 'Etruschi. Viaggio nelle terre dei Rasna'. ??Tra i reperti più c… - gio1893 : RT @museodelgenoa: Un viaggio nelle immagini. Ogni scatto una storia. Esplora il nostro archivio di filmati storici: - BIBLOS_SRL : UNO STRAORDINARIO VOLUME che come Alexandra David Neel tenta di varcare la frontiera proibita con la Cina per ragg… - giorgiopantaleo : Cosa vedere nelle Marche: 5 borghi da non perdere - BurgmOverbetuwe : RT @siviaggia: Oggi vi portiamo nelle #Marche alla scoperta di alcuni angoli incantevoli ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Viaggio nelle Un viaggio nel mondo in cerca del cinema | il manifesto Il Manifesto La bambina morta per la Spagnola nel ’18 e il nipote che combatte il Covid a Pavia

Questa è una storia dimenticata di oltre 100 anni fa. La testimonia una piccola lapide in marmo bianco nel cimitero di San Prospero, una frazione del comune di Cascina, a pochi chilometri da Pisa. È u ...

Carabinieri Piacenza, il lockdown con le orge in caserma. In un barattolo la droga agli informatori

Erano tutti sotto Giuseppe Montella. L'appuntato, al vertice della piramide di militari che torturava i pusher, spacciava droga, rubava agli spacciatori e compilava falsi verbali, comandava su tutti, ...

Questa è una storia dimenticata di oltre 100 anni fa. La testimonia una piccola lapide in marmo bianco nel cimitero di San Prospero, una frazione del comune di Cascina, a pochi chilometri da Pisa. È u ...Erano tutti sotto Giuseppe Montella. L'appuntato, al vertice della piramide di militari che torturava i pusher, spacciava droga, rubava agli spacciatori e compilava falsi verbali, comandava su tutti, ...