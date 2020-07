Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2020 ore 19:45 (Di venerdì 24 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 24 LUGLIO 2020 ORE 19.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SUBITO UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE IN INTERNA, CODE IN DIMINUZIONE TRA GLI SVINCOLI NOMENTANA E TIBURTINA IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONE Roma SUD SULLA PONTINA PER TRAFFICO RALLENTMENTI DA SPINACETO A CASTEL DI DECIMA EPIU’ AVANTI TRA CASTAGNETTA E APRILIA, TUTTO IN DIREZONE LATINA ALTRI RALLENTAMENTI SULLA VIA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA, NELLE DUE DIREZIONI CI SPOSTIAMO SULLA VIA AURELIA, ANCHE QUI TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI SANTA SEVERA E SANTA MARINELLA, NEI DUE SENSI DI MARCIA CAMBIAMO ARGOMENTO UN EVENTO DI RISONANZA ... Leggi su romadailynews

